В школах Казани к работе приступят около 400 молодых учителей

В столице с 1 сентября в школах начнут работать 396 молодых учителей. Об этом на городском августовском педагогическом совете работников образования сообщил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

«В этом учебном году в наши школы пришли около 400 молодых педагогов. Казань выбирают местом проживания и работы лучшие учителя России», — сказал Метшин.

В системе образования Казани работают более 16 тыс. педагогов, в том числе 7 274 учителя. Из них в возрасте до 35 лет составляет 31,1%.

Метшин добавил, что в новом учебном году в школу пойдут более 159 тыс. учеников, что на 11 тыс. больше, чем в прошлом.

«Через пять лет, по прогнозам, число вырастет на 40% и составит 200 тыс. учеников», — заявил мэр.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что на безопасность школ и детсадов в Татарстане направят 5,4 млрд рублей.