В стиле хай-тек с парком от военных строителей: в Казани дали старт возведению госпиталя Минобороны

«Построят в замечательном месте»

Новый госпиталь появится в районе Оренбургского тракта рядом с Республиканскими клиническими больницами — взрослой и детской. Таким образом в этом районе Казани, который часто называют медицинским городком, возникнет еще один лечебный комплекс.

Закладку камня провели без лишнего пафоса, по-деловому, гости осмотрели место строительство, а военный оркестр сыграл гимны России и Татарстана.

«Госпиталь будет построен в замечательном месте, здесь уже не первый год появляются такие прекрасные объекты. В этом году мы уже сдали три подобных объекта, а за прошлый год 31», — сказал Сергей Шойгу.

Он отметил, что Минобороны страны разработало современные технологии, с помощью которых и возводятся здания, подобные новому госпиталю.

Подчеркнем, что участок под строительство окружен лесопосадками. Безусловно, это благотворно скажется на восстановлении пациентов.

«Сюда будет поставлено самое современное оборудование в области медицины. Мы уже приступили к подготовке кадрового персонала — врачей, медперсонала. Для того чтобы здесь был самый высокий уровень, который соответствует и нашим стандартам в Министерстве обороны, и тем стандартам, которые уже устоялись в республике», — заявил Шойгу.

Президент Рустам Минниханов отметил, что прежний Казанский военный госпиталь, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Ершова, был одним из старейших в России. Он вырос из основанного в 1722 году по указу Петра I войскового лазарета 1-го Казанского пехотного полка имени князя Мещерского.

«Мы обязуемся своевременно и с хорошим качество выполнить поставленную задачу. И, конечно, укомплектовать этот госпиталь лучшими специалистами. Он будет служить для военнослужащих нашей республики, округа и выполнять те задачи, которые будут определены Министерством обороны», — отметил Минниханов.

Затем Минниханов и Шойгу отправились в галерею «Хазинэ», где расположилась выставка министра обороны.

Госпиталь в стиле хай-тек

Архитектурный стиль объекта — хай-тек. В проекте предусмотрены вентилируемые фасады светлых тонов с акцентами различных оттенков. Цоколь — облицовочный кирпич. Кровля — плоская, рулонная, с утеплением и водоотведением.

Палаты с санузлами и душевыми, коридоры и другие места общего пользования отделают материалами, которые создают атмосферу уюта и спокойствия, важную для самочувствия и процесса выздоровления больных.

Военные строители планируют устроить рядом садово-парковый ландшафт — высадить несколько видов деревьев, кустарников и сделать цветочные клумбы. Между ними проложат сеть пешеходных дорожек и автомобильных дорог с навигационными стендами и указателями. В местах отдыха установят урны и лавочки.

В лечебно-диагностическом корпусе № 1 разместят поликлинику на 250 посещений в смену с дневным стационаром и кабинетами: функциональной диагностики, гиперболической оксигенации, эндоскопии, палатный блок на 120 коек и многое другое.

Главный лечебный корпус соединят двумя крытыми переходами со вторым — административным. Здесь расположат клуб с библиотекой, конференц-зал на 200 мест, аптеку, комнаты персонала, медчасть, пищеблок и отдел снабжения.

В третьем корпусе будет работать инфекционное отделение с палатами на 30 мест с отдельными выходами и внутренним шлюзом, а также дезинфекционный блок, бытовые помещения и столовая.