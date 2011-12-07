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В Татарстане дорожные камеры начали фиксировать нарушителей правил разворота

Любителям развернуться в неположенном месте грозит штраф до 1,5 тыс. рублей. 

В Татарстане камеры стали выявлять нарушителей, которые разворачиваются в неположенном месте. За три недели поймано свыше 600 нарушителей, сообщили ИА «Татар-Информ» в Госавтоинспекции РТ.

За такое правонарушение предусмотрен штраф от 1 до 1,5 тыс. рублей. При этом количество камер, фиксирующих такие нарушения будет увеличиваться, отметили в Госавтоинспекции.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, что с начала года в Татарстане в ДТП погибли 11 детей.

КВ
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