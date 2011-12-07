Ведущие вузы России объявили о допнаборе абитуриентов

В главных вузах РФ объявили допнабор студентов-первокурсников из-за отмены второй волны. Несколько факультетов МГУ, МФТИ, МГСУ, МИЭТ, НИУ МЭИ, МАДИ, а также вузы из регионов — Иркутский, Воронежский и Севастопольский в этом году не смогли добрать достаточное количество студентов. Об этом сообщает «РБК».

Эта ситуация произошла из-за абитуриентов, которые забрали свои документы из вуза после поступления. Обычно на их места зачисляли других студентов во время второй волны. Однако в 2021 году вторую волну отменили, а свободные места, в том числе и бюджетные, остались.

Вместо второй волны будущим студентам разрешили подать документы на целых десять факультетов, а не на трех, как было раньше, но только в один вуз. Перед тем, как зачислиться, абитуриенты должны определиться и отправить свое согласие только на один факультет в одном вузе.

Допнабор отменили в том числе по пожеланиям вузов и самих абитуриентов.