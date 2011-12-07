Власти Татарстана планируют расселить аварийные дома на 2 года раньше срока

В республике планируют переселить жителей из домов, которые признаны аварийными, на два года раньше срока.

Решение было принято постановлением Кабинета Министров РТ, сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Всего планируется переселить около 2 тыс. человек из 654 жилых помещений. Объем финансирования превысит 1,12 млрд рублей. Предоставить новое жилье для расселения планируют до конца этого года.

Напомним, что Владимир Путин на пленарном заседании съезда партии «Единая Россия» поддержал предложение о запуске новой программы переселения из аварийного жилья. На расселение будет запланировано направить 45 млрд рублей.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане опередили план по строительству жилья на 65%.