Ирек Шарипов: Вопрос о национальном университете должен найти свое решение

Ответом на озвученные Президентом РТ Рустамом Миннихановым в его ежегодном послании Госсовету республики вопросы о родных языках должно стать создание национального вуза, считает директор Дома Дружбы народов РТ, депутат Госсовета РТ Ирек Шарипов.«Вопрос национального университета должен найти свое решение», — сказал депутат. Он также отметил, что развитие устойчивой политики по сохранению языков, культуры разных народов всегда остается одной из самых важных задач.«Здесь не должно быть застоя. Каждый год приносит свою проблему. Как подчеркнул Президент, в прошлом году возник вопрос языков. Если в вопросе изучения родных языков законом внесена какая-то ясность, то национальные языки как государственные — этот вопрос до сих пор не нашел своего решения. Значит, сегодня мы должны искать его положительный вариант и объяснить это народу. А сегодня в том, что дети на уроках по родному языку или на уроках государственного языка учатся, разделившись на две, три группы, в этом есть какая-то неясность, недоразумение», — сказал Ирек Шарипов корреспонденту ИА «Татар-информ».