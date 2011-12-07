Калейдоскоп жизни Равиля Файзуллина

Вот уже более полувека Равиль Файзуллин находится в самой гуще литературно-общественной жизни, успешно работает в разных литературных жанрах, получив признание как поэт, публицист, исследователь. Его поэзию, отмечают литературоведы, отличает оригинальность, глубина и изящество. Вышедшее издание помогает созданию целостной и упорядоченной картины калейдоскопа жизни поэта. В состоящей из 5 разделов книге-альбоме в хронологической последовательности собрано много интересных и познавательных фактических материалов, причем большая часть из них публикуется впервые. Это выступления, статьи более 70 татарстанских, российских и зарубежных литераторов, государственных и общественных деятелей, стихи, эссе-воспоминания самого поэта, отзывы современников, документы, свыше 500 фотографий из семейного альбома… Например, вот как о творчестве поэта на страницах книги говорит его коллега Рустем Кутуй: «Как бы я определил стиль поэта? Прежде всего лаконизм - так графично смотрится обнаженный куст, проросший на каменной ограде. Потом, пожалуй, многослойность образного виденья - что-то вроде разломленного граната или разрезанного корня. И, конечно, мысль, как упругий прут, не декларированная прямо, а появляющаяся через напряжение. Мысль не проста, хотя наряд ее безыскусен. Мысль сложна, как крепость и сочность золотистой луковицы. Гора будто наклоняется, чтобы побеседовать с былинкой: не заносчивость, а равноправие под одним солнцем…»Составители издания уверены: книга не только поможет лучше узнать творчество Равиля Файзуллина, но и позволит читателям, в том числе и представителям молодого поколения, соприкоснуться с нравственно-профессиональными идеалами поэта. А поклонники его творчества, несомненно, оценят высококачественную печать юбилейного издания, увидевшего свет также и благодаря типографии филиала АО «Татмедиа» «ПИК «Идел-Пресс».