Минниханов встретился с премьер-министром Казахстана в Костанае

Президент РТ Рустам Минниханов встретился с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым во время рабочего визита главы РТ в Костанай, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В рамках встречи стороны обсудили вопросы укрепления торгово-экономических и гуманитарных отношений между Казахстаном и Республикой Татарстан», — уточнили в пресс-службе.

Минниханов подчеркнул важность Казахстана, который является одним из ведущих зарубежных партнеров республики. Между сторонами действует двухстороннее соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, глава Татарстана обрисовал перспективы дальнейшего сотрудничества в культуре, спорте, науке и образовании.

Мамин также заметил большой потенциал для дальнейшей совместной работы.