МВД по РТ: В Татарстане стали чаще нарушать антиковидные меры

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В Татарстане стали чаще нарушать санитарно-эпидемиологические требования. Об этом заявил замминистра внутренних дел РТ Алексей Соколов, сообщает пресс-служба президента РТ.
«Если две недели назад мы ежедневного документировали 200–400 нарушений, то на сегодня — 500–600. Еженедельно в суды уходит свыше 2,5 тыс. протоколов», — уточнил он.
Чаще всего антиковидные меры нарушаются на объектах торговли и в общественном транспорте: люди не носят маски и не соблюдают дистанцию.
Согласно данным на 24 сентября, в Татарстане предотвращено около 95,5 тыс. административных нарушений данного типа. 94% протоколов уже рассмотрено, 23 юридических лица приостановили деятельность, 3,4 тыс. материалов составлено на должностных лиц.
24,3 тыс. граждан вернулись в республику из-за рубежа, 80% из них прошли обследование в аэропорту.