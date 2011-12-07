МВД по РТ: В Татарстане стали чаще нарушать антиковидные меры

В Татарстане стали чаще нарушать санитарно-эпидемиологические требования. Об этом заявил замминистра внутренних дел РТ Алексей Соколов, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Если две недели назад мы ежедневного документировали 200–400 нарушений, то на сегодня — 500–600. Еженедельно в суды уходит свыше 2,5 тыс. протоколов», — уточнил он.

Чаще всего антиковидные меры нарушаются на объектах торговли и в общественном транспорте: люди не носят маски и не соблюдают дистанцию.

Согласно данным на 24 сентября, в Татарстане предотвращено около 95,5 тыс. административных нарушений данного типа. 94% протоколов уже рассмотрено, 23 юридических лица приостановили деятельность, 3,4 тыс. материалов составлено на должностных лиц.

24,3 тыс. граждан вернулись в республику из-за рубежа, 80% из них прошли обследование в аэропорту.