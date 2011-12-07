В Казани оштрафовали водителей джипов, перекрывших движение ради съемок клипа

В Казани сотрудники ГИБДД оштрафовали водителей внедорожников, затруднивших движение по мосту «Миллениум». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Автоинспекторы обнаружили видео в соцсетях, на котором видно, как несколько внедорожников едут на низкой скорости, затрудняя движение по дороге. При этом пассажиры сидели снаружи на дверях авто.

Сотрудники установили всех водителей джипов. Одним из них оказался казанский рэпер Нурминский, он снимал клип. Всех пятерых водителей и трех пассажиров оштрафовали за нарушение правил ПДД.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что черные джипы с людьми в масках перекрыли движение на мосту «Миллениум».