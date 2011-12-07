В Декаду пожилых людей казанским пенсионерам предоставят возможность посетить музеи бесплатно

В Казани, с 1 по 10 октября, в Декаду пожилых, пенсионеры смогут бесплатно сходить в муниципальные музеи. Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель руководителя Исполкома Казани Гузель Сагитова.

«В дни Декады пожилые люди смогут бесплатно посетить муниципальные музеи. Кроме того, состоятся тематические экскурсии, музыкальные лекции и различные мастер-классы», — сказала спикер.

Также в городских библиотеках будут организованы тематические книжные выставки и праздничные встречи клубов по интересам с участием пожилых людей.

В Казани с 1 по 10 октября пройдет Декада пожилых людей. Она призвана привлечь внимание к проблемам и нуждам людей пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что 1 октября пенсионеры смогу бесплатно воспользоваться услугами бань.