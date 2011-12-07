До конца года портал госуслуг в РТ будет интегрирован с единым государственным порталом госуслуг. Об этом стало известно на выездном заседании Координационного совета при Главном управлении Минюста России по Нижегородской области, которое прошло 25 октября в Казанской Ратуше, сообщает ГТРК «Татарстан». На данный момент заявление о регистрации брака, рождении ребенка, смерти и разводе нельзя подать на сайте. 1 октября был введен единый госреестр, и сейчас проводится отладка, чтобы единый портал госуслуг работал слаженно с региональными порталами.«Планируется до конца года провести настройку, чтобы ранее действующий портал госуслуг в РТ был интегрирован с единым государственным порталом госуслуг. Тогда будет восстановлена возможность подавать [заявления] в удаленном режиме через сайт», — отметил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.На Координационном совете были рассмотрены вопросы реализации осуществления контроля и надзора в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния территориальными органами Минюста России, которые находятся в пределах ПФО, проблемные вопросы, возникающие при государственной регистрации актов гражданского состояния, сообщается на сайте Главного управления ЗАГС Нижегородской области.