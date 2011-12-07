Фаррахов: Экономические последствия локдауна катастрофические

Новые жесткие коронавирусные ограничения могут привести к экономической катастрофе, считает депутат Госдумы от РТ Айрат Фаррахов. Об этом он рассказал ИА «Татар-информ».

По мнению депутата, рост числа заболевших COVID-19 является не второй волной пандемии, а следствием продолжения первой волны, которая утихла летом.

«По всей видимости, это незавершившийся первый пик заболевания, который благополучно прошел летом, но вновь стал существенно нарастать», — сказал спикер.

Он также отметил, что за прошедшие месяцы медики научились эффективно противостоять вирусу, поэтому о полной «заморозке», как весной, говорить преждевременно.

«Потому что экономические последствия локдауна катастрофические как для отдельного гражданина (в виде невыплат зарплат), так и для экономики всех государств», — считает Фаррахов.

Ответственность за избежание весеннего сценария лежит на плечах людей. Введение локдауна зависит от заполненности коек, в том числе тяжелобольными пациентами. Поэтому важно частное соблюдение рекомендаций врачей, отметил парламентарий.