Гран-при конкурса «Краса студенчества России» уехал в Пензу

В этом году для участия в заочном этапе конкурса было подано 140 заявок из 46 субъектов страны. 70 студенток из 40 регионов России были приглашены на финальный очный этап в Казань, сообщает kzn.ru. В суперфинал конкурса вышли 12 студенток.Среди них - студентка третьего курса института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета, участница конкурсов красоты «Мисс Татарстан» и «Мисс КФУ» Полина Горюнова.В финале конкурсантки прошли несколько испытаний - показали творческие номера, приняли участие в театрализованном дефиле, а в интеллектуальном конкурсе продемонстрировали умение отвечать на каверзные вопросы.По решению жюри главная корона, а вместе с ней и титул «Краса студенчества России - 2018» достались Алине Зарейник, студентке Пензенского государственного университета. Девушка является мастером спорта России по художественной гимнастике, тренером по эстетической гимнастике. В 2015 году Алина Зарейник стала первой вице-мисс студенчества России и дважды лауреатом фестиваля «Российская студенческая весна».