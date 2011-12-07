Минтруд РТ: Татарстан стал лидером по трудоустройству инвалидов

Татарстан стал лидером среди регионов России по трудоустройству инвалидов на специально оборудованные места. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на форуме общественных объединений ТРО ВОИ в Казани.«В центрах занятости республики на учете в качестве безработных сейчас состоит одна тысяча человек с инвалидностью. За 10 месяцев текущего года в службы занятости обратились 3 тыс. инвалидов в поисках работы. Из них трудоустроено 1,7 тыс. человек или каждый второй обратившийся», — сообщила она.В республике высокий уровень трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, данный показатель составляет 31 процент. В Татарстане успешно реализуется закон, благодаря которому на предприятиях с численностью от 35 человек квотируются и резервируются рабочие места для инвалидов.«Только в этом году выделено 1807 рабочих мест. Это позволило трудоустроить 745 человек с ограниченными возможностями здоровья. Это значит, что люди получили стабильный доход для своих семей», — подчеркнула министр.