Обращение к родителям

Я хочу обратиться ко всем родителям от имени подростков. Мы вас любим и ценим такими, какие вы есть. Но вот о чем, по-моему, стоит помнить всегда, особенно во время ссор. Мы - дети. А вы - наши родители, наставники, опытные и разумные взрослые. Детям свойственно совершать ошибки, иногда получать плохие оценки в школе. Но не старайтесь делать из нас тех, какими хотели стать когда-то вы. Вспомните себя в наши годы. Наверное, и вы совершали ошибки.Кроме вас, детям никто не объяснит, что учеба, взаимоотношения с окружающими важны в нашей жизни. Пожалуйста, старайтесь именно объяснять нам это. Ведь каждый раз, когда вы ругаете, мы отдаляемся, обижаемся, а некоторые обиды не забываются годами. И пожалуйста, научитесь нам доверять. Все взаимоотношения строятся на доверии. Каждый ребенок в глубине души хочет быть искренним со своими родителями и чувствовать взаимность. Каждый раз, сомневаясь в чем-то, он хочет подойти к маме, обнять ее и спросить «Что делать?», а не «бежать» в интернет или жаловаться друзьям. От недопонимания близких и появляются сомнительные интернет-друзья.Многие родители постоянно винят своих детей с ранних лет. Ругают за пустяки, просто из-за того, что нет настроения. Ваш возраст и опыт заставляют думать, что вы превосходите нас. Но иногда можно чему-то научиться у детей, просто выслушав их… А главное, научите нас, подскажите, помогите так, чтобы воспитать счастливых в будущем людей.Многие мои знакомые чувствуют свою вину, даже если ни в чем не виноваты. Их приучили быть виноватыми. «Раз так происходит, значит, проблема во мне», - думают они. Неуверенность в себе - вот что сопровождает подростка на протяжении его взросления и потом уже во взрослой жизни. Не каждый поймет, почему так происходит, и попытается справиться с этим. Вся агрессия, депрессия в подростковом возрасте берут начало еще в детстве. А ребенку очень нужна ваша поддержка. И еще, научите нас извиняться на своем примере, и мы будем делать это. Вы выросли в другое время, у нас теперь больше возможностей. Наверное, у моих детей их будет еще больше. Спасибо, что способствуете реализации нашего потенциала. Спасибо вам! И простите нас за все. Мы понимаем, что вы нас оберегаете и желаете только добра, хотя порой кажется, что мы этого не ценим. Мы вас безумно любим. Спасибо, если прочитали. Скорее всего, я во многом не права из-за отсутствия опыта. Но кто как не ребенок расскажет, как себя воспитывать?..Яна Стрежнева, школьница