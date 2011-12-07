Студотряды Татарстана подвели итоги 55-го трудового семестра на республиканском слете

На Слете студенческих отрядов Татарстана, который прошел с 23 по 25 ноября на базе МЦ «Волга», подвели итоги трудового семестра 2018 года и выбрали лучшие отряды. Об этом сообщает пресс-служба Штаба студенческих отрядов РТ.В 2018 году студотряды Татарстана объединили 10 тыс. 363 участника из 317 отрядов и бригад. Студенты трудятся в строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных отрядах, отрядах проводников, медицинских и профильных отрядах.Каждый год около 11 тысяч студентов республики летом проходят трудовой семестр на различных трудовых объектах страны. 1963 год — год зарождения и становления движения студотрядов в Республике Татарстан. Лучшие отряды наградили знаменами. Лучшим студенческим строительным отрядом стал ССО «Казань», (КГАСУ), лучшим студенческим педагогическим отрядом — СПО «Дельта» (КГЭУ), лучшим студенческим сервисным отрядом — ССервО «Барс» (КГАСУ), лучшим студенческим отрядом проводников — СОП «Жара» (Казанский штаб студенческих отрядов), лучшим студенческим сельскохозяйственным отрядом — Студенческий ветеринарный отряд «Ветеринар» (Буинский ветеринарный техникум), лучшим студенческим медицинским отрядом — СМО «9 жизней» (КГМУ).Среди почетных гостей праздничного мероприятия были командир Центрального Штаба МООО «РСО», зампредседателя Общественной палаты РФ по направлению общественной деятельности «Социальная политика и социально-трудовые отношения, взаимодействие с профсоюзами и объединениями работников» Михаил Киселев, депутат Госдумы РФ седьмого созыва Марат Бариев.