В Казани прошел круглый стол для родителей приемных детей

- Сегодняшнее мероприятие приурочено ко Дню матери в России, который в этом году празднуется 25 ноября, - поприветствовала всех собравшихся начальник Управления ЗАГС г. Казани по Приволжскому району Вера Потапова. - В нашей стране это относительно молодой праздник, ему только 20 лет. Обычно незадолго до этого дня проводятся разнообразные праздничные мероприятия для мам, но мы решили пойти другим путем, предложив мамам узнать что-то новое.И правда, программа мероприятия оказалась максимально полезной. Так, руководитель Центра здоровья детей ДРКБ Гузель Яруллина провела педиатрическую блицконсультацию по обращениям родителей. Многочисленные вопросы были адресованы автору актуального мастер-класса «Как мотивировать ребенка к учебе» Диане Зелениной, специалисту отделения помощи семье и детям Центра социального обслуживания населения г. Казани. Ее коллега Алена Ульянова научила собравшихся мам приемам релаксации и сохранения бодрости в течение дня, что так важно в их повседневной жизни. Секретами гармоничных взаимоотношений внутри семьи поделилась Ольга Галеева, психолог отделения «Ювента» центра «Доверие» комитета по делам детей и молодежи г. Казани.Помимо специалистов круглый стол посетили представители благотворительных организаций, оказывающих помощь детям и их родителям: Наталья Бурмагина, заместитель руководителя РОО «Многодетные семьи РТ», представитель благотворительного фонда «День добрых дел», а также президент АНКО «Центр защиты материнства и детства «Умиление» Элина Галиуллина.- Все получилось очень полезно и нужно, - поделилась впечатлениями мама Анжелика Хакимовна. - Мы получили много интересной информации, актуальных советов, просто расслабились и пообщались. Лично для меня такой формат куда интереснее концертов, которые обычно устраивают ко Дню матери.