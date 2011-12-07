В травмпункты потянулись первые жертвы гололеда

Корреспондент «КВ» побывала на прошлой неделе в одном из травмпунктов города, чтобы узнать, насколько загружены сейчас специалисты и много ли там жертв первых дней «ледникового периода». Травмпункт при городской больнице №7, 11 утра. Народу в очереди в гардероб вроде немного. «Странно, - удивилась пожилая пациентка, сдававшая туда свою куртку. - Обычно в это время пострадавших намного больше». Но уже в очереди к травматологу приема ожидали 10 человек. Как водится в поликлиниках, между ними шел оживленный разговор на разные темы, в том числе и про гололед. - Не успела дойти до магазина, как нога заскользила по льду, и я грохнулась! - рассказывала свою историю одна из сидевших. - И больно, и неловко перед прохожими. Спасибо людям, которые помогли подняться и добраться до травмпункта. Боюсь, сломала руку.Другая пострадавшая получила травму на автобусной остановке.- До нее я как-то дошла, а вот когда подняла ногу, чтобы зайти в подъехавший автобус, тут и поскользнулась. Страшно, колеса рядом, - делится она своей историей болезни. - А в салоне почувствовала, что больно наступать на ногу.Третий пострадавший, молодой парень, держался за ушибленный бок. - С наступлением холодов и первых заморозков количество обращений в казанские травмпункты резко возрастает, - пояснил заведующий травмпунктом Альберт Галимов. - Пик обычно приходится на ноябрь. В этом году рост обращений по поводу травм при падении мы начали фиксировать с 18 ноября, когда случился настоящий гололед. За это время в наш пункт с различными травмами обратились более 30 человек. В основном повреждения типичные: переломы конечностей, растяжения, ушибы.По словам травматолога, рост падений и травм происходит потому, что в ноябре люди еще не адаптированы к гололеду. - Людям пожилым в первые дни гололеда желательно вообще не выходить из дома, - посоветовал доктор. - А для решения своих житейских задач надо привлекать детей и родных. Дело в том, что в почтенном возрасте, особенно у женщин, велик риск получить тяжелый перелом шейки бедра, перелом позвоночника или лучевой кости. На лечение и восстановление таких травм потребуются многие месяцы и немалые средства.Тем же, кто вынужден выходить на улицу и в гололед, специалист порекомендовал не спешить при ходьбе, передвигаться маленькими шагами и даже шаркая ногами, стараясь не отрывать ногу от поверхности дороги. И людям в возрасте, и молодым не следует бегать там, где на пути может встретиться ледяная корка, а опасные места лучше обходить, не жалея на это времени.А что делать, если все же поскользнулись? За счет компенсирующих движений рук и туловища постарайтесь остаться на ногах, советуют травматологи. А если вы уже падаете вперед, нужно погасить инерцию, группируясь и поворачиваясь на бок, чтобы при падении опереться на согнутую в локте руку и наружную сторону колена. Дело в том, что особенно опасны падения на спину: можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. Но если вы все же падаете на спину, постарайтесь подтянуть подбородок к груди и прижать к ней руки - это снизит риск черепно-мозговой травмы.