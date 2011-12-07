За прошедшую неделю скорая помощь выполнила 8900 вызовов

8900 вызовов выполнила казанская скорая помощь в промежуток с 19 по 25 ноября, сообщает kzn.ru. Это на 563 больше, чем за аналогичный период предыдущей недели. Увеличение объясняется ростом вызовов по заболеваниям – 6766 случаев. 53 звонка было совершено с мест ДТП (59 пострадавших, 43 из которых доставили в больницы). 71 раз врачи скорой помощи выезжали на роды.