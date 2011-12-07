Кто подогревает ажиотажный спрос в аптеках Казани?

Маршрут исследования — ул. Вахитова, Юго-Западная, Декабристов и Волгоградская. Охват — 6 разных аптек, государственных и коммерческих. Цель — из предварительно составленного списка препаратов узнать, какие из них в наличии. Наименования медикаментов подсказали знакомые, недавно вылечившиеся от ковида. В списке: парацетамол, аспирин, азитромицин, линекс, эликвис, противовирусные средства, цефтриаксон (уколы), аскорил, кардиомагнил, витамин D и таблетки валерианы для спокойствия.

АПТЕКА 1. У прилавка единственная покупательница. Берет пачку медицинских масок, на рекламный призыв фармацевта «Вот прекрасный препарат от давления, а это новые витамины» не реагирует. Протягиваю девушке свой список.

— Есть все, кроме антибиотика для уколов, витамина D и валерианы, — объявляет она. — Цефтриаксона нет во всем городе, даже не ищите. Витамин спросите у соседей. А валериану быстро разбирают — нервничает сейчас народ.

АПТЕКА 2. Здесь картина абсолютно другая. Жаропонижающих, противовирусных, антибиотиков и отхаркивающих нет. Зато есть валериана и витамин D в таблетках. Строгая барышня в респираторе предлагает кроверазжижающий препарат за 2 тыс. 700 руб.

Отхожу от окошка. Интеллигентный старичок в очках, стоявший за мной на положенном расстоянии, просит барышню дать все, что есть от «короны» и гриппа.

АПТЕКА 3. Торговый зал пуст. Из моего списка нет только цефтриаксона для инъекций. Прошу аналог. Отвечают, что у этого антибиотика аналога нет. Но мне советуют начинать каждое утро с городской справочной аптечной сети:

— Рано или поздно вам повезет!

АПТЕКА 4. Пенсионерка у прилавка удивляется, почему закончились шприцы.

— В эпидемию гриппа и ОРВИ их всегда быстро раскупают, — объясняют бабушке две юные аптечные сотрудницы. — А сейчас, в пандемию, тем более. К вечеру привезут. А вы пока в соседних аптеках поищите.

Тут из моего списка тоже есть все, кроме антибиотика для инъекций. И даже дефицитный витамин D в каплях, правда, недешевый — крохотный пузырек за 370 рублей.

— Вам же нужно ежедневно всего по одной-две капельке, — реагирует фармацевт на мое удивление ценой. — Надолго хватит!

АПТЕКА 5. В очередях к нескольким аптечным прилавкам насчитываю более 30 человек. Стоят в основном пенсионеры, выбирающие эту аптеку из-за того, что препараты здесь как правило подешевле, чем в других. Пристраиваюсь в самую короткую очередь и слышу громкое объявление:

— За цефтриаксоном не занимать! Остались две упаковки, завтра утром привезут.

Вспоминаются советские времена и очереди за дефицитом. Тогда тоже вот так стояли и волновались: хватит или не достанется?

АПТЕКА 6. Спортивного вида парень-фармацевт в секунду пробегает глазами список и быстро называет цену за все:

— Без уколов — около 10 тысяч рублей.

Говорю, если сразу сейчас заплачу, то не доживу до пенсии. И интересуюсь, правда ли, что антибиотики дают в аптеках по одной упаковке и даже поштучно.

— Понятно, вы тоже в Ватсапе сидите, — усмехается специалист.

ВЫВОД: эксперимент показал — слухи о лекарственном дефиците сильно преувеличены. Все у фармацевтов под контролем и в штатном режиме. Да, в некоторых аптеках каких-то медикаментов нет в наличии. Но если поискать, то нужные препараты можно найти в соседних. А также заказать, поделилась опытом одна покупательница.

Автор: Людмила Иванова