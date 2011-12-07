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Новиков: В 2021 году вопрос с обманутыми дольщиками в Татарстане будет закрыт

На данный момент свои квартиры ждут 3 тыс. дольщиков.

Директор Фонда поддержки обманутых дольщиков РТ Иван Новиков заявил, что в следующем году завершатся стройки на всех проблемных объектах в Татарстане и семьи получат свои долгожданные ключи от квартир.

В интервью «Без галстука» Новиков уверил, что в 2021 году планируется раз и навсегда решить проблему с обманутыми дольщиками. Ожидается, что уже совсем скоро на всех проблемных объектах завершатся строительные работы.

На данный момент свои квартиры ждут 3 тыс. дольщиков. «На самом деле, спасибо надо сказать нашим дольщикам, они достаточно адекватные», — отметил директор фонда. 

В 2020 году осталось восстановить 8 объектов.

Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.

КВ
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