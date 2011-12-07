Ралли-марафон «Дакар»-2021 стартует в Саудовской Аравии

Ралли-марафон «Дакар» в 2021 году стартует в городе Джидда в Саудовской Аравии 3 января. Организаторы 43-го гонки огласили маршрут.

Общее расстояние маршрута составляет 7 646 км и включает в себя 4767 км спецучастков. Также известно, что длина и количество быстрых участков сокращены. Участникам нужно будет уделять больше внимания технике вождения и навыкам навигации, чтобы преодолеть трассу.

Завершится марафон 15 января также в городе Джидда.

В предварительном списке участников — 321 транспортное средство: 108 мотоциклов, 21 квадроцикл, 124 легковых авто и мотовездеходов, 42 грузовика. В гонке также примут участие 26 авто новой категории «Классический Дакар» (для транспорта, построенного до 2000 года.

Команда «КАМАЗ-мастер» будет представлена на «Дакаре» в количестве четырех экипажей.