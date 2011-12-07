Росреестр по РТ: Пандемия COVID-19 не повлияла на количество обращений для регистрации построек по дачной амнистии

Начальник отдела Управления Росреестра по РТ Эндже Мухаметгалиева сообщила, что пандемия COVID-19 не повлияла на количество обращений граждан для регистрации построек по дачной амнистии.

Мухаметгалиева уточнила, что более востребованными в этом году стали частные, садовые и жилые дома на садовых участках. Именно их сейчас стараются оформить быстрее всего. В них люди начинают прописываться и проживать там круглогодично.

По ее словам, по возобновлению работ МФЦ после периода самоизоляции в Росреестре Татарстана заметили всплеск подачи документов на оформление недвижимости. В упрощенном порядке за время действия «дачной амнистии» было зарегистрировано более 750 тысяч прав на объекты недвижимости в республике. А общее количество договоров купли-продажи в 2020 году увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом.