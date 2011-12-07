В эту субботу в Татарстане пройдут ярмарки сельскохозяйственной продукции

В эту субботу, 28 ноября, татарстанцы смогут посетить ярмарки сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Купить мясо, колбасы, молочную продукцию, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другие продукты от фермеров жители республики смогут в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и в торгово-ярмарочном комплексе «Новая Тура».

Отмечается, что за 11 ярмарок, проведенных осенью, реализовано продукции на общую сумму 867 млн рублей. Чаще всего татарстанцы приобретали мясо – 904 тонны, разливное молоко – 212 тонн, куриные яйца – 3,3 млн шт, а также 456,3 тонн муки, 647,7 тонн сахарного песка и 23,1 тыс. тонн картофеля и овощей.