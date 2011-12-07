Чем приходится заниматься в Новый год медикам неотложки

- Марина Минтдиновна, сколько бригад скорой обычно работает в новогоднюю ночь и каникулы?- В новогоднюю ночь, как обычно, будет работать одна бригада для взрослых пациентов и одна педиатрическая бригада. В новогодние каникулы никаких послаблений или усилений в графике работы тоже не предвидится. Будут работать одна суточная и одна дневная бригада для взрослого населения, одна педиатрическая бригада и одна бригада для транспортировки больных.- Каким бригадам достается работы больше всего?- Всем в равной мере. Бывают всплески вызовов к взрослым, а случается рост обращаемости за педиатрической помощью. К концу рождественских каникул отмечается небольшое увеличение вызовов к взрослым, связанное с обострением хронических заболеваний, в том числе органов пищеварения. Еще выезжаем к людям с повышенным давлением и повышенной температурой и для проведения назначенных процедур.- Что на первом месте среди неотложных состояний?- У взрослых - повышенное давление или хронические заболевания сердца. У детей - простудные заболевания и расстройства пищеварения.- Что регистрируют в новогодние дни педиатрические бригады? Что посоветуете родителям?- Педиатрические бригады чаще регистрируют нарушения пищеварения у детей в связи с обильным приемом жирной пищи и сладостей. У детей, имеющих дискинезию желчевыводящих путей, это может привести к нарушению обмена веществ и состоянию кетоацидоза, проявляющегося слабостью, тошнотой, многократной рвотой, болями в животе, появлением ацетона в моче. Чтобы избежать этих неприятных последствий, нужно соблюдать диету: не употреблять жирную, копченую и острую пищу, пить достаточное количество воды.- Самые потрясающие и редкие случаи из вашей практики в новогоднюю ночь? - Случаи бывали разные - от инфаркта миокарда до курьезных случаев, связанных с бурным празднованием наступления первого дня следующего года. Например, помогали вытаскивать елочные игрушки, застрявшие во рту у гостей. Или отогревали замерзшего Деда Мороза.- Сколько в среднем вызовов бывает у вас на Новый год? - С 31 декабря по 1 января обычно выполняется около 15 - 16 вызовов. Примерно около половины из них - к детям.