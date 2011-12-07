Как будет работать общественный транспорт в праздничные дни

В ночь на 31 декабря и 1 января автобусы, трамваи и троллейбусы будут перевозить пассажиров до 2 часов, сообщили на аппаратном совещании в мэрии. 31 декабря до 20 часов городской транспорт работает как обычно. До 23 часов в работе будет задействована половина дневного выпуска, а с 23 до 2 часов в дежурном режиме на дороги выйдут 69 единиц подвижного состава.Утром 1 января автобусы выйдут на дороги с 7 часов с продлением режима работы маршрутов до 23.30. Метрополитен в этот день будет работать с 6 до 24 часов. В ночь на Рождество Христово, 7 января, к 1.30 после окончания праздничной службы на остановке «Центральный стадион» организуют спецподачу 9 автобусов и одного троллейбуса для развоза прихожан во все районы города.В связи с проведением новогодних праздничных мероприятий в районе центра семьи «Казан» с 25 декабря по 9 января будет ограничено движение транспортных средств по улице Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до дома №7 по улице Абсалямова. Все новогодние праздники круглосуточно будет работать телефон «горячей линии» городского комитета по транспорту (843) 275-30-50.