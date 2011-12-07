Рустам Минниханов на главной республиканской елке поздравил всех детей с наступающим Новым годом

Перед зрителями выступила популярная российская певица Юлианна Караулова с песнями «Не верю», «Хьюстон», «Ты не такой». По традиции поздравить детей приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.«Сердечно приветствую вас на Республиканской новогодней елке! Поздравляю всех с наступающим Новым годом, пусть 2019 год начнется ярко, продолжится динамично и запомнится своим особым ритмом. С праздником вас!» - сказал Рустам Минниханов.Он выразил благодарность волонтерам, которые участвуют в проведении различных мероприятий - республиканских, федеральных и международных. Рустам Минниханов отметил, что на мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills 2019 в Казани будут задействованы 3500 волонтеров.На новогодней елке состоялось представление «Возвращение сказки», главными героями которого стали персонажи татарских и русских сказок. В шоу приняли участие около тысячи артистов, эстрадных певцов, спортсменов.Со сцены зрителям напомнили как о прошедших событиях, например, летнем чемпионате мира по футболу, так и настроили на будущие. Так, вместе с артистами станцевал и символ ЧМ-2018 волк Забивака. Во время его выступления в зал вынесли огромные надувные мячики, а сцена стала одним большим футбольным полем. А в преддверии всемирного чемпионата по рабочим профессиям артисты спели песню о важности таких профессий. Также юным зрителям вручили подарок, связанный с предстоящим чемпионатом WorldSkills.Главное действо развернулось на сцене, которая была окружена современными декорациями. Над ней парили экраны, на которые транслировались слова песен на фоне сказочных зимних пейзажей.Среди приглашенных детей были те, кто успешно проявили себя в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни, а также ребята, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Напомним, главная республиканская елка проводится уже в восемнадцатый раз, сообщает пресс-служба Президента РТ.