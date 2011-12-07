В Минсельхозпроде РТ предупредили о выявлении нового очага АЧС

В Минсельхозпроде РТ предупредили руководителей свиноводческих предприятий о выявлении нового очага АЧС.

Сообщается, что 25 декабря этого года при мониторинговых исследованиях проб, отобранных от кабанов, добытых по путёвкам в охотхозяйствах Заинского района РТ выявлена и подтверждена Африканская чума свиней.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в Елабужском районе республики выявили случаи заражения кабанов африканской чумой. Тогда в местах обнаружения трупов животных выставили блокпосты.

Сейчас ведомство просит население отнестись с пониманием к изъятию и отчуждению свиней и свиноводческой продукции «в первой угрожаемой зоне эпизоотического очага». Данные мероприятия, согласно ветеринарным правилам по ликвидации очагов АЧС, проводятся в целях исключения дальнейшего распространения инфекции.

«Отчуждение будет компенсировано по рыночной стоимости на момент изъятия в соответствии с живым весом животных и весом продукции», - добавили в сообщении.