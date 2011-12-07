Минтруд РТ: В 2019 году единовременные выплаты уже оформили 115 сельских мам

В новом году за новой республиканской выплатой в Татарстане обратились 115 молодых жительниц сел, родивших первого или третьего ребенка. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.«По состоянию на 25 января 2019 года за новой выплатой уже обратилась 91 жительница сел Татарстана, родившая первенца, и 24 женщины, в чьих семьях родился третий ребенок», — сказано в сообщении пресс-службы.Решение об утверждении новых единовременных выплат было принято Президентом РТ Рустамом Миннихановым.Они положены женщинам, живущим в селах не менее трех лет и родившим ребенка после 1 января 2018 года. Если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата составляет 50 тысяч рублей. Если мама в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2018 году за счет республиканского бюджета 2016 сельских женщин получили единовременные выплаты в связи с рождением ребенка. Прирост рождения первенцев по итогам года наблюдается в Верхнем Услоне, Атинском, Зеленодольском и Апастовском районах. По третьим детям очень хорошо «отработали» Бугульма, Казань и Набережные Челны, а также Балтаси, Кукморский и Бавлинский районы. По итогам года специалисты Минтруда РТ ожидают всплеск рождаемости.