Под Н. Челнами планируют восстановить православный храм

В СНТ «Ивушка» под Набережными Челнами активисты планируют восстановить храм Богоявления Господня, пишут «Челнинские известия». Ранее церковь входила в состав села Круглое Поле, но со временем пришла в запустение. Местная епархия, совместно с садоводами, уже установили у храма бытовку и провели электричество. В честь праздника Крещения Господня в церкви состоялось богослужение.