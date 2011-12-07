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Под Н. Челнами планируют восстановить православный храм

На Крещение в нем провели службу.
В СНТ «Ивушка» под Набережными Челнами активисты планируют восстановить храм Богоявления Господня, пишут «Челнинские известия». Ранее церковь входила в состав села Круглое Поле, но со временем пришла в запустение. Местная епархия, совместно с садоводами, уже установили у храма бытовку и провели электричество. В честь праздника Крещения Господня в церкви состоялось богослужение.
КВ
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