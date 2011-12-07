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В 2018 году Казань посетили 3,2 млн туристов

Туристический поток вырос на 14%.
По итогам 2018 года туристический поток в столице РТ достиг 3,2 млн человек, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии. За год прирост составил 14%. Более чем на четверть (26,5%) выросло количество туристов из-за границы. Львиная доля по итогам 2018 года пришлась на граждан Китая, Колумбии, Германии, Ирана и США.
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