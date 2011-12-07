Амирарслан, Ассоль, Иса и другие: самые редкие имена юных казанцев на прошлой неделе

На прошлой неделе в Казани появились на свет 344 малыша, сообщает пресс-служба мэрии города со ссылкой на городской ЗАГС. Преимущество в минувшую семидневку оказалось за сильным полом – среди новорожденных оказалось 180 мальчиков и 164 девочки.Самыми популярными именами на этот раз стали Амир, Карим, Марьям, Александр, София, Анастасия, Амина и Ранель. А вот самыми редкими именами оказались Галиаскар, Амирарслан, Сылу, Герман, Ассоль, Анель, Нина, Иса, Клим и Ханна.