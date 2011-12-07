Семь женщин-производственниц наградят в конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд»

На ежегодном республиканском конкурсе «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд» наибольшее число участниц будет отмечено в номинации «Моя судьба – моя профессия», в которой соревнуются женщины, работающие в различных отраслях на предприятиях республики.Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала председатель региональной общественной организации «Женщины Татарстана», директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева.«Победительниц будет семь. Начиная от мастера машинного доения и заканчивая самыми непосредственными заводскими работниками. Это производственники прежде всего – те, кто в рабочих цехах», – пояснила спикер.Номинация организована совместно с Федерацией профсоюзов РТ. Решение увеличить число награждаемых в данной категории связано с проведением Года рабочих профессий в Татарстане.«В этом году в этой номинации будет больше всего победителей, потому что Год рабочих профессий в республике. Мы готовимся к WorldSkills», – напомнила Валеева.В этой номинации соревнуются не только те женщины, которые сами работают на предприятиях, но и те, кто обучает и готовит других специалистов, отметила она.«У нас есть такие замечательные женщины, которые не только сами хорошо работают, но и по 600–700 сварщиков, людей иных специальностей подготовили благодаря своему опыту. Эта номинация и очень интересная, и поучительная», – заключила Зиля Валеева.Инициатор и организатор проведения конкурса – региональная общественная организация «Женщины Татарстана». В число партнеров также входят Федерация профсоюзов РТ, Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ и уполномоченный по правам человека в республике. Конкурс проводится при поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова. Торжественное награждение состоится 7 марта – накануне Международного женского дня.