В 2018 году население Казани составило 1251000 человек

БюджетБюджет Казани в 2018 году был утвержден в объеме 21,6 млрд рублей. Его исполнение составило 27,1 млрд рублей. В казну города дополнительно поступило около 5,5 млрд рублей. Прирост собственных доходов - свыше 2 млрд рублей. Еще одно крупное поступление - более 3,2 млрд рублей из республиканского бюджета.В 2018 году депутаты Казанской городской Думы инициировали направление свыше 480 млн рублей на социальные нужды жителей города: дотационное питание школьников, компенсацию части родительской платы отдельным категориям граждан за посещение детей дошкольных учреждений, доплата родителям, взявшим на воспитание детей в приемную семью.В прошлом году стараниями депутатов установлены льготы по налогу на имущество для 4,5 тыс. семей с детьми-инвалидами, а также оказана поддержка частным детсадам в виде пониженной ставки земельного налога. Таким образом, бюджет Казани продолжает оставаться социально ориентированным - 71% намеченных расходов приходится на образование и отрасли социально-культурной сферы.ЗдравоохранениеВ 2018 году в рамках республиканской программы на ремонт объектов здравоохранения столицы было выделено свыше 1,6 млрд рублей, на них отремонтированы 68 поликлиник и других медучреждений. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о капитальном ремонте городских стационаров. Президент РТ Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что кроме поликлиник капремонт необходимо провести в городских стационарах. Среди острых вопросов в области здравоохранения он также выделил кадровую проблему. По словам Президента РТ, сдано уже столько объектов, но 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания. Вложены немалые инвестиции, но в результате медицина не соответствует, надо очень тщательно работать с кадрами, повышать требования, отметил Рустам Минниханов.Образование и дошкольное образованиеВ 2019 году на ремонт учреждений образования Казани из республиканского бюджета направлено почти 5 млрд рублей. Капремонт пройдет в 16 детских садах и одной общеобразовательной школе.В Казани продолжается строительство новых учреждений образования. В прошлом году открылись вновь отстроенные три школы. Сейчас ведется строительство еще двух. Также были построены три новых детсада.Несмотря на масштабную программу, почти 53 тыс. маленьких казанцев ждут своей очереди в детсады. Благодаря инициативе и поддержке Президента РТ началось строительство 11 детских садов, запланировано строительство еще 20. В республике реализуется большая программа по строительству садиков. Федеральная часть в этих средствах составляет менее 30%, большие средства направляются из бюджета республики, уточнил Рустам Минниханов. По его словам, в ближайшее время эти проблемы решатся и до 2021 года будет построено большое количество новых объектов.Дорожное хозяйство и капремонт дорогВ 2018 году согласно социологическим опросам правительства России Казань по состоянию дорог заняла 2-е место в рейтинге среди городов-миллионников. Но так было не всегда. До начала Универсиады-2013 дорожные пробки, плохое качество дорожного покрытия были обычными явлениями для Казани.Работы по улучшению дорожной инфраструктуры продолжились и после всемирного мероприятия. С 2016 года на дорожные работы в Казани направлено свыше 12,3 млрд рублей. Сейчас в городе 81% дорог находятся в нормативном состоянии.Вместе с новыми дорогами увеличилась убираемая площадь. Сейчас она составляет 21 млн кв. метров. Для поддержания качества содержания дорог в прошлом году приобрели 26 единиц спецтехники.Всего в городе за прошлый год отремонтированы 122 городские улицы и 60 поселковых, три подъездные дороги к 14 садовым обществам. Общая площадь ремонта составила более 2,5 млн кв. метров.ДемографияВ 2018 году население Казани составило 1 млн 251 тысячу человек. Из них 21% - дети до 16 лет. За прошедший год в столице родилось более 21 тыс. младенцев. Среди городов ПФО столица Татарстана является лидером по этому показателю, а в рейтинге городов-миллионников Казань лидирует по числу родившихся в расчете на 1000 жителей.Строительство жилых домовВ прошлом году в Казани были введены в эксплуатацию четыре дома на 974 квартиры, которые так долго ждали обманутые дольщики. В 2019 году планируется сдать еще четыре таких дома, возводимых по долевому строительству, на 733 квартиры. В столице остаются проблемными 14 объектов долевого строительства.В 2018 году завершилась реализация адресной Программы расселения аварийного жилья в Казани 2013 - 2017 годов. В нее были включены 89 аварийных домов Казани. Переселены почти 5 тыс. казанцев. В 2019 году ожидается принятие новой программы, рассчитанной до 2024 года. Это позволит переселить жителей еще 51 аварийного дома. Там на данный момент проживают 557 семей.Общественный транспортВ 2018 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в Казани было закуплено 350 новых низкопольных комфортабельных автобусов с двигателем экологического стандарта Евро-5. Из них - 104 автобуса, работающие на газомоторном топливе.За три последних года в городе приобретено 52 трамвая и 85 троллейбусов, в том числе 20 трамваев в 2018 году. По сравнению с другими городами России в Казани самый высокий процент обновления подвижного состава.