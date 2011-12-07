В 2018 году в Татарстане прошло около 20 фестивалей традиционной культуры

В прошлом году в Татарстане прошло около 20 фестивалей традиционной культуры, народных праздников, выставок и конкурсов народного творчества. В этих мероприятиях приняли участие более 140 тыс. человек.На республиканском уровне проводятся праздники: татарский Сабантуй, русский «Каравон», чувашский «Уяв», удмуртский «Гырон быдтон», мордовский «Балтай», марийский «Семык», славянский Иван Купала, кряшенский «Питрау» и тюркский «Науруз».Благодаря усилиям Республики Татарстан, национально-культурных автономий татар и татарских общественных организаций в России и за рубежом в 2018 году выросла популярность татарского национального праздника Сабантуй. В прошлом году прошло 347 Сабантуев, что на 17 больше, чем годом ранее. При этом 269 праздничных мероприятий в 2018 году были организованы в 57 регионах России, а 78 – в 28 странах ближнего и дальнего зарубежья.Всего в Татарстане действуют более 230 национально-культурных общественных организаций, представляющих 37 национальностей.