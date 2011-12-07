Челнинской студентке угрожают разместить ее интимные фото

В Набережных Челнах незнакомец угрожает 19-летней студентке местного института разместить ее интимные фотографии и другие личные данные. Незнакомец не будет обнародовать материалы, если девушка заплатит 6 тысяч рублей. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Накануне вымогатель взломал страничку девушки в социальной сети «ВКонтакте». Он поставил перед 19-летней студенткой условие – она должна была ему перевести сумму в размере шести тысяч рублей. В случае ее согласия, он не станет публиковать ее личные данные и фотографии интимного характера.

За помощью девушка обратилась в отдел полиции. По данному факту проводится проверка. уголовное дело по статье 163 «Вымогательство» и 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни» еще не возбуждено.