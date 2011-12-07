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Инспекторы полка ДПС ГИБДД поменяли женщине спустившееся колесо

Автомобиль стоял на обочине проезжей части.

Во время патрулирования старший лейтенант полиции Марат Сафаров, лейтенант полиции Рафил Шайдуллин и стажер Айдар Абубекеров заметили автомобилиста, стоявшего на обочине с включенной «аварийкой», сообщается на сайте Управления ГИБДД МВД по РТ.

За рулем оказалась женщина, у которой в машине спустило колесо. Самостоятельно разобраться с проблемой ей не удалось. Автоинспекторы вошли в ситуацию и помогли женщине заменить его на запасное. Автоледи поблагодарила сотрудников ГИБДД за оказанную ей помощь и продолжила свой путь.

КВ
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