Инспекторы полка ДПС ГИБДД поменяли женщине спустившееся колесо

Во время патрулирования старший лейтенант полиции Марат Сафаров, лейтенант полиции Рафил Шайдуллин и стажер Айдар Абубекеров заметили автомобилиста, стоявшего на обочине с включенной «аварийкой», сообщается на сайте Управления ГИБДД МВД по РТ.

За рулем оказалась женщина, у которой в машине спустило колесо. Самостоятельно разобраться с проблемой ей не удалось. Автоинспекторы вошли в ситуацию и помогли женщине заменить его на запасное. Автоледи поблагодарила сотрудников ГИБДД за оказанную ей помощь и продолжила свой путь.