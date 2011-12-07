Председатель ассоциации АТП РТ прокомментировал ролик «Откровения кондуктора»

Председатель ассоциации АТП РТ Сергей Темляков прокомментировал нашумевший в социальных сетях видеоролик «Откровения кондуктора», где рассказали внутреннюю кухню предприятия. Соответствующий пост был опубликован в группе Ассоциации АТП РТ.

Как заявил Темляков, никто никогда не скрывал, что существует план по сбору выручки. Просто раньше эта ответственность лежала на водителе салона, а сейчас за это отвечают кондукторы, которые должны за билет получить деньги и сдать их в кассу. «Если такого не будет, то завтра нечем станет платить зарплату и заправлять автобусы», — пояснил он.

По его предположению, ролик является заказным. Только в феврале текущего года на воровстве было поймано более 50 сотрудников, некоторых уволили, а остальных лишили премий.