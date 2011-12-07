Стелле Писаревой исполнилось 95 лет

Стелла Владимировна стояла у истоков музейного дела Татарстана. Ею был создан Музей истории Казанского государственного университета, где она проработала 39 лет. Музей стал настоящим центром научной и культурной жизни Казани. В 1966 году по ее инициативе было организовано Казанское городское Общество советско-чехословацкой дружбы. Многие годы возглавляла Научно-методический совет вузовских музеев Средне-Волжского региона. И сейчас Стелла Писарева в строю - она является организатором культурно-просветительских программ в Музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина.

Сегодня Стела Владимировна принимала поздравления от многочисленных друзей, коллег. В ее честь звучали романсы и песни. Сама виновница торжества станцевала вальс со своим давним другом, Народным артистом РТ, известным певцом Эдуардом Трескиным.

"В этом музее проработала 19 лет. Это были самые замечательные годы моей юности и молодости. Здесь я познакомилась с замечательными людьми, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Я благодарна всем за то, что были рядом в трудные времена, за то, что пришли сегодня. Надеюсь, это не последний юбилей! - сказала Стела Владимирована.