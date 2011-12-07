У жительницы Набережных Челнов изъяли машину за неуплату долга

У жительницы Набережных Челнов изъяли Audi A5 за невыплаченный кредит в 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.

Изначально сумма кредита, взятого под залог машины, составляла 1,1 млн рублей. Женщина не вернула деньги. За время ее уклонения от выплаты долга, его сумма увеличилась до 1,3 млн рублей, и кредитная организация обратилась в суд.

Суд принял решение изъять у челнинки ее автомобиль, ставший залогом при оформлении кредита. Машина была передана кредитной организации.

Если женщина не выплатит кредит, иномарку продадут в счет погашения задолженности.