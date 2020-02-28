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В «Салават Купере» на 2021 год запланировано открытие второй школы

Действующий лицей переполнен, а с начала февраля от родителей поступило уже более 350 заявлений.

На 38 сессии Городской думы начальник Управления образования исполкома Казани Ирек Ризванов доложил, что в ЖК «Салават Купере» не хватает школьных мест. В начале февраля от родителей поступило уже более 350 заявлений.

Как сообщил Ризванов, на 1224 места в лицее учатся уже 1870 детей. В классах начальной школы количество переваливает за 30 человек. На данный момент главным ожиданием родителей является новая школа, открытие которой запланировано только через полтора года.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани приведут в порядок поселковые улицы, названные в честь героев ВОВ.

КВ
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