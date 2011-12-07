Галимова рассказала о состоянии детей, которые пострадали во время трагедии в 175-й школе

Состояние пострадавших детей во время стрельбы в казанской гимназии № 175 остается тяжелым. Об этом на брифинге сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Состояние до сих пор остается тяжелым, но самое главное, что удалось его стабилизировать, они живы, сейчас врачи делают все для того чтобы восстановить их здоровье. Их близкие и родители находятся в Полпредстве РТ в РФ. У родителей есть возможность постоянно навещать своих детей», — сказала Галимова.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что самым популярным направлением среди детей и родителей из 175-й гимназии стал отдых на море.