На Кремлёвской набережной стартуют бесплатные уроки рисования «Рисуй Казань»

В воскресенье, 30 мая, на Аллее Искусств Кремлевской набережной открываются традиционные уроки рисования для взрослых и детей.

Этот необычный творческий и социальный проект «Рисуй Казань» по традиции проводит Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан. Открытые уроки рисования ведут профессиональные преподаватели изобразительного искусства.

Как отметил Управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин, за несколько лет существования проекта было дано более 200 уроков, на которых около 2500 человек познакомились с азами натюрморта, пейзажа, рисунка с натуры, других жанров изобразительного искусства.

Уроки «Рисуй Казань» будут проводиться каждое воскресенье с 30 мая по 29 августа на Кремлевской Набережной (Аллея искусств).

Участие в проекте бесплатное. Для этого необходимо пройти электронную регистрацию – http://risuykazan.ru/. Там же можно ознакомиться и с расписанием занятий. Об этом сообщает пресс-службы ОПФР РТ.