Сабантуй в казанской Березовой роще обойдется в 38,4 млн рублей

На проведение праздника «Сабантуй» в Казани потратят 38,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Организаторам нужно будет представить взрослые танцевальные группы: ансамбль танца — не менее 48 человек, шоу-театр — не менее 34 человека, театр танца — не менее 17 человек, татарский народный танцевальный ансамбль — не менее 25 человек, хореографический коллектив — не менее 25 человек, государственный ансамбль песни и танца — не менее 30 человек.

Отмечается, что на месте проведения праздника должны быть установлены два экрана размером не менее 5×9 метров.

Напомним, что в Казани татарский народный праздник «Сабантуй» пройдет 26 июня.