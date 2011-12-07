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В Татарстане предложили ограничить доступ детям к компьютерным играм с убийствами

Лилия Галимова рассказала, что вопрос начнет прорабатываться в ближайшее время.

В Татарстане предложили ограничить доступ детям к компьютерным играм с убийствами. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Речь идет о сегменте тех компьютерных игр, которые подразумевают использование виртуального оружия, а также убийств. Этот вопрос еще будет прорабатывается, не уверена, что он будет готов к этой сессии Госсовета, но в какой-то части эта работа сейчас пойдет и будут вносится какие-то предложения», — объяснила спикер.

Галимова добавила, что на ближайшей сессии Госсовета РТ будут внесены законодательные инициативы по продаже оружия и его доступности, они касаются в том числе медицинского освидетельствования.

Ранее Председатель Госсовета Татарстана заявлял, что у татарстанцев изъяли порядка 40 видов незаконно хранящегося оружия.

КВ
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