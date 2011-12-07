Путин поддержал предложение об ужесточении правил выдачи оружия

Президент РФ Владимир Путин поддержал и подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие.

Теперь, согласно изменениям в законопроекте, выдавать оружие смогут лицам старше 21 года, не имеющим судимости. Лицензии могут лишить, если владелец не представит оружие в срок для проверки.

В случае похищения или потери оружия, необходимо также уведомлять соответствующие органы. У пойманных за пьяную езду и у помещенных под административный арест оружие будут изымать на год.

Также нельзя будет хранить списанное оружие без уведомления об этом подразделений Росгвардии. При этом федеральный орган исполнительной власти получит право не только выдавать разрешения на оружие, но и проверять медзаключения.

Закон предусматривает запрет распространения сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению оружия.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали о том, как в Татарстане за нарушение обращения с оружием предложили повысить штраф до 5 тыс. рублей. Законопроект был поддержан на заседании Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку.