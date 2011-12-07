С открытия купального сезона в Казани уже утонуло 8 человек

С 1 июня, когда начался купальный сезон в Казани уже утонуло 8 человек. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинант Тимурханов

«Начиная с 1 июня на всех пляжах и места отдыха выставлены спасательные посты, медпункты работают с 9 до 20 часов, документация, спасательное снаряжение и оборудование подготовлено и есть в наличии. За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 32 происшествия на водных объектах Казани, на которых погибло 14 человек, а спасено 18», — сказал Тимурханов.

Он добавил, что с 1 июня по настоящее время на водных объектах произошло 17 происшествий на которых погибло 8 человек, а спасено 9, оказана первая помощь 40 гражданам. Все случаи гибели людей зарегистрированы в не организованных местах для купания. В связи с этим были созданы мобильные группы для патрулирования водных объектов.

Напомним, что исполком Казани утвердил в городе 8 пляжей.