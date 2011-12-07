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В Казани от комаров обработали больше 100 водоёмов

Обработка была проведена на популярных территориях у рек Казанки и Волги, а также озера Кабан.

В столице Татарстана обработали от комаров 105 водоёмов. Об этом на деловом понедельнике рассказал начальник Управления административно-технической инспекции Наиль Минвалеев. 

«Начало лета этого года отмечено не только аномально жаркой погодой, но и резким увеличением количества комаров, в целях профилактики природно-очаговых заболеваний в Казани ежегодно на открытых водоемах проводятся мероприятия по дератизации и дезинфекции от насекомых. Дислокация таких мест определяется и утверждается управлением Роспотребнадзора по РТ», — сказал Минвалеев.

Он отметил, что в этом году против комаров обработано 105 водоёмов города на площади 299 га. В том числе популярные у жителей река Казанка, Волга и озеро Кабан. В дальнейшем будут проведены повторные работы. Обработка против окрылённых стадий комаров препаратами длительного действия на территории города не проводится, за исключением очагов заболеваний малярией и лихорадки западного Нила. 

Подробнее о том, когда закончится нашествие комаров читайте на нашем сайте. 

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