Сервис по подбору арендного жилья запустится для студентов КФУ

Для студентов КФУ запустят сервис по подбору арендного жилья. Об этом сообщил Проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев.

Он объяснил необходимость запуска нового сервиса тем, что студенты старших курсов заселяются в Студенческих городок, но мест в общежитии уже недостаточно.

«В КФУ долго не было единого решения по обучающимся, которые не получили места в общежитии. Наша задача — выработать такое решение для создания прозрачных схем размещения иногородних, особенно иностранных студентов. Подписание соглашения — первый шаг в данном направлении», — отметил Тимирхан Алишев.

Сейчас уже подписано соглашение между КФУ и ООО «Квартика» и ассоциацией «Гильдия риэлторов Республики Татарстан».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что все работники вуза и студенты должны пройти вакцинацию до 25 августа.